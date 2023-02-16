Стал известен четвертый кандидат на должность мэра Бердска

В Бердске стал известен четвертый кандидат на должность мэра. Фото: Администрация Бердска.

В Новосибирской области на пост мэра Бердска заявился четвертый кандидат. Заместитель генерального директора управляющей компании «Маяк» Николай Яковченко будет соперничать с многодетным отцом Михаилом Блынским, политиками Александром Трушакиным и Романом Бурдиным. Об этом сообщает Бердск-Онлайн.

17 февраля будет последний день, в который кандидаты смогут подать заявки. После этого начнутся избирательные процедуры. Сначала кандидаты сдадут письменный экзамен на знание законов и пройдут собеседование с членами конкурсной комиссии.

Затем все претендующие на кресло мэра представят свои программы развития города перед бердским горсоветом. Тайное голосование пройдет 21 марта.

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