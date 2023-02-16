Третью заявку на пост мэра Бердска подал бизнесмен Михаил Блынский

В Бердске на пост мэра заявился многодетный отец. Фото: Лицей № 7 г. Бердск.

Многодетный отец и предприниматель Михаил Блынский стал третьим кандидатом на должность мэра Бердска. Об этом сообщает «Бердск-Онлайн».

47-летний бизнесмен является директором компании «Перспектива», занимающейся выращиванием однолетних культур. Кроме того, Михаил Блынский является отцом двух несовершеннолетних и двух взрослых детей.

В 2021 году он был лауреатом областного конкурса «Отец года», сообщают на сайте бердского лицея № 7.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что документы подали еще двое кандидатов: политики Александр Трушакин и Роман Бурдин.

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