Третью заявку на пост мэра Бердска подал бизнесмен Михаил Блынский

В Бердске на пост мэра заявился многодетный отец. Фото: Лицей № 7 г. Бердск.
Многодетный отец и предприниматель Михаил Блынский стал третьим кандидатом на должность мэра Бердска. Об этом сообщает «Бердск-Онлайн».
47-летний бизнесмен является директором компании «Перспектива», занимающейся выращиванием однолетних культур. Кроме того, Михаил Блынский является отцом двух несовершеннолетних и двух взрослых детей.
В 2021 году он был лауреатом областного конкурса «Отец года», сообщают на сайте бердского лицея № 7.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что документы подали еще двое кандидатов: политики Александр Трушакин и Роман Бурдин.
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