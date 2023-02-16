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НовостиОбщество16 февраля 2023 1:38

«Очень холодно!»: в новосибирской электричке в мороз снова отключили отопление

Пассажиров оставили без отопления в новосибирской электричке в мороз
Авторы (2):
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Пассажиров оставили без отопления в новосибирской электричке в мороз.

Пассажиров оставили без отопления в новосибирской электричке в мороз.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 16 февраля, в электричке от Черепаново до Новосибирска-Главного отключили отопление. Происходит такое не в первый раз. За окном при этом морозно.

– Объявили по громкой связи, что головной вагон и второй не отапливаются. Из-за того, что мороз за окном, естественно, очень холодно! – поделились с КП-Новосибирск читатели.

Напомним, в этой электричке уже отключали отопление в мороз. Объясняли, что произошло это по техническим причинам.

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