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НовостиОбщество16 февраля 2023 1:29

Морозным утром 16 февраля Новосибирск сковали пробки в 7 баллов

На дорогах снег и гололедица
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Морозным утром 16 февраля Новосибирск сковали пробки в 7 баллов.

Морозным утром 16 февраля Новосибирск сковали пробки в 7 баллов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 16 февраля Новосибирск традиционно встал в пробках. Их уровень составляет 7 баллов. Рассказываем, где самые сильные заторы, по данным «2ГИС».

Не проехать по проезду Энергетиков, площади Труда. Пробки на Ватутина, Станиславского и Котовского. Заторы на Сибиряков-Гвардейцев, улицах Титова, Немировича-Данченко и Троллейной. Затор на Советском шоссе. Не проехать и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу пробки на Большевистской, Никитина и Кирова. На улице Бориса Богаткова тоже затор.

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