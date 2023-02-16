Морозным утром 16 февраля Новосибирск сковали пробки в 7 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 16 февраля Новосибирск традиционно встал в пробках. Их уровень составляет 7 баллов. Рассказываем, где самые сильные заторы, по данным «2ГИС».

Не проехать по проезду Энергетиков, площади Труда. Пробки на Ватутина, Станиславского и Котовского. Заторы на Сибиряков-Гвардейцев, улицах Титова, Немировича-Данченко и Троллейной. Затор на Советском шоссе. Не проехать и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу пробки на Большевистской, Никитина и Кирова. На улице Бориса Богаткова тоже затор.

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