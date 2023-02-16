Новосибирцы пожаловались на ледяную лестницу возле поликлиники № 18 в Троллейном жилмассиве

В Новосибирске нашли лестницу-горку. Фото: АСТ-54.

Новосибирцы не могут пройти к поликлинике № 18 на левом берегу из-за состояния лестницы от трамвайной остановки на улице Широкой. Об этом в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» рассказали местные жители.

– На протяжении всей зимы невозможно спуститься к дороге и пройти на остановку – ступеньки превратились в бугристую горку из снега и льда, – рассказывают пациенты поликлиники.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что из-за коммунальной аварии обледенел подъезд пятиэтажки возле станции метро «Студенческая».

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