Стеснительный соболь из Новосибирского зоопарка показал, как правильно грызть орешки

Соболь Том из Новосибирского зоопарка показал, как правильно грызть кедровые орешки. Фото: Новосибирский зоопарк

Соболь Том из Новосибирского зоопарка показал, как правильно грызть кедровые орешки. На радость папарацци зверек решил демонстративно полакомиться вкусняшками на камеру.

— Наконец-то он решил показать, как лакомится орешками, а вот с кедровыми шишками оказалось всё сложнее, — написали в официальном телеграм-канале Новосибирского зоопарка. — Том принципиально отказался есть ее на камеру, зато без камеры показал нам мастерки, как умеет с ней расправляться!

И если мастер-класс по поеданию шишек пока что остается недоступен сибирякам, то посмотреть, как юркий зверек сначала мастерски раскусывает орешки, а потом шустро убегает, набив ими щеки, может любой.

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