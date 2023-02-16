Родные сибирячки, впавшей в кому на Бали, рассказали, как ее эвакуируют в Россию

Женщина впала в кому после инсульта во время отдыха на Бали. Фото: предоставлено Натальей Новосельцевой

Родные жительницы Новосибирска Елены Новосельцевой, впавшей в кому на Бали после инсульта, рассказали, как планируют эвакуировать ее в Россию. Дальнейшее лечение женщина будет проходить уже на Родине.

— Пока мы договариваемся с эмиратскими авиалиниями. Планируем 17 вылететь на Бали, и 20 обратно — уже с мамой. Скорее всего, лететь придется с пересадкой, но точный маршрут мы пока еще не определили, — рассказала КП-Новосибирск дочь Елены Наталья.

По словам девушки, сейчас ее мама уже чувствует себя лучше. Недавно ей провели еще одну операцию.

— Четыре дня назад маму прооперировали, поставили шунт, чтобы откачивать жидкость из мозга. Она уже чувствует себя лучше, находится в стабильном состоянии. Ее учат сидеть, сидеть с открытыми глазами, пока по нескольку часов, — добавила Наталья.

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