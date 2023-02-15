Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 февраля 2023 18:36

Депутаты горсовета Новосибирска, уехавшие на СВО, сохранят свои мандаты

Такое решение было принято на сессии Совета депутатов
Галина СИМОНОВА
Депутатов, отправившихся на СВО, не будут лишать мандатов.

Депутатов, отправившихся на СВО, не будут лишать мандатов.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

На сессии Совета депутатов города Новосибирска обсудил вопрос о сохранении мандатов за депутатами, находящимися в зоне СВО.

Речь идет о том, что депутаты, участвующие в специальной военной операции, и в связи с этим не имеющие возможности исполнять свои полномочия, не будут лишены мандатов и должностей в горсовете. Однако зарплата при этом им выплачиваться не будет. Аналогичное решение насчет депутатов Заксобрания Новосибирской области принял парламент.

Напомним, в зону СВО в качестве добровольцев отправились два депутата горсовета — Евгений Яковенко и Евгений Лебедев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер