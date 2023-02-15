Депутаты горсовета Новосибирска, уехавшие на СВО, сохранят свои мандаты

Депутатов, отправившихся на СВО, не будут лишать мандатов. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

На сессии Совета депутатов города Новосибирска обсудил вопрос о сохранении мандатов за депутатами, находящимися в зоне СВО.

Речь идет о том, что депутаты, участвующие в специальной военной операции, и в связи с этим не имеющие возможности исполнять свои полномочия, не будут лишены мандатов и должностей в горсовете. Однако зарплата при этом им выплачиваться не будет. Аналогичное решение насчет депутатов Заксобрания Новосибирской области принял парламент.

Напомним, в зону СВО в качестве добровольцев отправились два депутата горсовета — Евгений Яковенко и Евгений Лебедев.

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