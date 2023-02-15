Экс-замгубернатора Виктор Козодой сравнил чистоту дорог Новосибирска и Красноярска

Экс-замгубернатор Виктор Козодой раскритиковал уборку дорог в Новосибирске. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Экс-замгубернатор Виктор Козодой раскритиковал уборку дорог в Новосибирске. Он сравнил их с дорогами в Красноярске, где, по словам бывшего чиновника, ситуация обстоит гораздо лучше.

— Нигде нет такого бардака с уборкой снега, как у нас. В малых городах, чистят дороги, чистят тротуары, можно спокойно пройтись. Красноярск это вообще круто, лихо обошёл наш Новосибирск на повороте, обидно, но это факт. Обращаю внимание, что все города находятся в Сибири, с той же зимой и снегом, в тех же условиях, — написал Козодой на своей странице ВКонтакте.

По данным мэрии на 14 февраля 2023, с начала зимнего сезона с дорог города вывезли 1184434, 7 кубометров снега.

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