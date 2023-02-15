Гвардии сержант Павел Панов из Новосибирска получил медаль Жукова за Лисичанск

Медалью Жукова Павел был награжден за Лисичанск. Фото: КОЦ Александр/предоставлено Ириной Крючковой

Военнослужащего из Новосибирска Павла Панова наградили медалью Жукова за Лисичанск. Также его представили к еще двум наградам: к медалям Суворова и Воинской доблести. Павел отправился добровольцем на СВО через месяц после начала спецоперации.

— Он принял решение заключить контракт, сказал: «Мое место сейчас там, государство вложило в меня опыт, навыки, которые сейчас там нужны». У меня в этот момент просто слезы полились, но не от страха и тревоги, а от гордости за сына, — рассказала КП-Новосибирск мать Павла Ирина Крючкова.

По словам матери, Павел уже имел боевой опыт. После срочный службы он уже через шесть месяцев заключил контракт на три года и отбыл в Новороссийск. Дважды Павел был в Сирии, выполняли боевые задачи на тральщике «Валентин Пикуль». После окончания контракта в 2016 году он переехал в Новосибирск из Омска вслед за матерью и остался в городе. А весной 2022 отправился на СВО.

— Медаль получил за Лисичанск, он командовал расчетом 152 мм пушки «Гиацинт», они тогда очень хорошо отработали по позициям ВСУ. Красный Лиман тоже они отрабатывали, это самое тяжелое время было для них. 4 суток без остановки, не спали, на бегу что-то могли съесть и дальше. Рассказывал, что на вторые сутки просто потерялись во времени, уже не понимали какой день, какое время суток, — поделилась Ирина.

Прадед Павла тоже был военным, прошел всю Великую Отечественную. Ирина уверена, что сын идет по стопам предка. Тот был старшим сержантом батальона разведки пушечной артиллерии, Павел — гвардии сержант пушечной артиллерии.

Медаль Жукова не единственная боевая награда Павла. Он также представлен к медалям Воинской доблести и Суворова, но пока их не получил.

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