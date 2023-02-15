«Крепил к пакетам гвозди и бросал в снег»: в Новосибирской области поймали закладчика с 13 свертками героина

В Новосибирской области поймали закладчика-иностранца, сбывавшего героин. Фото: УТ МВД по СФО

В Новосибирской области поймали закладчика-иностранца, сбывавшего героин. Уголовные дела возбудили по тринадцати фактам покушения на сбыт наркотиков: именно столько свертков общим весом более 5 грамм были в закладках в Барабинске и Каргате.

— На станции Барабинск установили, что 27- летний ранее не судимый иностранный гражданин, временно проживающий в городе Новосибирске, чтобы прятать закладки в снег и делать их незаметными, с помощью изоленты прикреплял к пакетикам наркотиками гвозди и развозил их на личном автомобиле к местам оборудования тайников. После сброса запрещенного вещества в снег мужчина обязательно фиксировал место и координаты на телефон, — рассказали в УТ МВД РФ по СФО.

Оказалось, что пойманный закладчик уде проходит по уголовным делам за аналогичные преступления.

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