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НовостиОбщество16 февраля 2023 0:00

Небольшой туман обещают синоптики в Новосибирске на 16 февраля

16 февраля в Новосибирске будет туманно
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирске будет туман с утра.

В Новосибирске будет туман с утра.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске 16 февраля 2023 года будет солнечно, днем — не слишком холодно, около -12...-14, местами до -15...-17 градусов. А ночью может похолодать до -22...-24, в пригороде — до -28...-30.

— Ожидается небольшая облачность, без осадков, изморозь, в отдельных районах туман. На дорогах гололедица. Будет слабый ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет -28…-33 градуса, местами -20…-25. Днем ожидается -12…-17, местами -6…-11. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туманы, на дорогах гололедица.

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