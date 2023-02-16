Небольшой туман обещают синоптики в Новосибирске на 16 февраля

В Новосибирске будет туман с утра. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске 16 февраля 2023 года будет солнечно, днем — не слишком холодно, около -12...-14, местами до -15...-17 градусов. А ночью может похолодать до -22...-24, в пригороде — до -28...-30.

— Ожидается небольшая облачность, без осадков, изморозь, в отдельных районах туман. На дорогах гололедица. Будет слабый ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет -28…-33 градуса, местами -20…-25. Днем ожидается -12…-17, местами -6…-11. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туманы, на дорогах гололедица.

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