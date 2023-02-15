В Кировском районе Новосибирска начали строить школу на 1100 мест

Новая школа рассчитана на 1100 мест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районе Новосибирска на улице Николая Сотникова начали строительство школы на 1100 мест. Возводят школу по ГЧП.

— Возведение школы общей площадью порядка 16 тысяч квадратов переменной этажности, 3-4 этажа запланировано на 2023 год. Проектом предусмотрены актовый зал на 450 мест, столовая с обеденным залом на 570 мест, два спортивных и тренажерный зал, перед входом предусмотрена площадка для проведения общешкольных мероприятий, вокруг здания школы предусмотрены игровые площадки для всех возрастов, — рассказали в региональном правительстве. Напомним, что в регионе за 2023 году построят 6 школ. Кроме улицы Николая Сотникова новые учебные заведения появятся в Новомарусино на улице Большой, в Чистой Слободе на улице Спортивной, в Южно-Чемском жилмассиве на улице Виктора Шевелева, на Алющихинском жилмассиве на улице Татьяны Снежиной и на Ключ-Камышенском плато на улице Пролетарской.

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