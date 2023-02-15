Следователи начали проверку после того, как под Новосибирском школьника высадили из автобуса

Школьника высадили из автобуса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи начали проверку после того, как в поселке Толмачево Новосибирской области школьника высадили из автобуса после того, как он не смог оплатить проезд. Напомним, история произошла 14 февраля: мальчик не смог расплатиться картой из-за сломанного терминала, а наличных у него с собой не было.

Доехать до нужной остановки он так и не смог, и оставшуюся часть пути пришлось пройти пешком.

— В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а также проверить действия водителя пассажирского транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в областном СК.

Проверку по данному факту проводит также прокуратура.

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