Новосибирец обманул трех друзей на 3,5 миллиона рублей

Сибиряк обманул трех друзей на 3,5 миллиона рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Новосибирской области обманул трех друзей на 3,5 миллиона рублей. Он занял у одного из них, и забрал деньги двух других, пообещав, что выгодно купит им авто.

— Обвиняемый воспользовался доверительными отношениями с первым потерпевшим и занял у него 75 тысяч рублей, заверив, что вернет. Однако мужчина знал, что не сможет вернуть сумму. У него не было стабильного источника доходов, кроме того, он имел другие долговые обязательства, — рассказали в Искитимском районном суде.

Похожим образом обвиняемый воспользовался дружескими отношениями с двумя другими потерпевшими. Он предложил им помочь с покупкой автомобилей. Один друг передал мужчине 1,8 миллиона рублей, другой — 1,7 миллиона рублей. Никакой помощи оказывать обвиняемый не собирался и просто похитил деньги друзей.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет условно с испытательным сроком в 4 года.

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