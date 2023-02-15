В Новосибирске на выезде с Октябрьского моста случилось массовое ДТП

В Новосибирске на выезде с Октябрьского моста случилось ДТП. Фото: читатели КП-Новосибирск

В Новосибирске на выезде с Октябрьского моста случилось ДТП. Авария произошла вечером в среду, 15 февраля. Как рассказали очевидцы, там столкнулись сразу несколько машин.

— Случилась авария где-то в половину девятого вечера, на выезде с Октябрьского моста на Немировича-Данченко. Столкнулись три машины, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

По словам автомобилистов, ДТП сильно осложнило движение по дороге. И какое-то время мост стоял в пробке.

Информации о пострадавших в аварии нет. Судя по снимкам, все машины получили существенные повреждения.

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