В Новосибирске после взрыва дома на Линейной, 39 упал спрос на квартиры с газом

В Новосибирске упал спрос на квартиры в домах, где проведен газ.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске упал спрос на квартиры в домах, где проведен газ. По словам риелторов, такие объекты никогда не пользовались особым спросом, но и трагедия на Линейной, 39, где из-за взрыва обрушились два подъезда, могла внести свою лепту.
— За последние дни у нас было несколько клиентов, которым мы делали подборку, и они сразу категорично заявляли, чтобы были исключительно дома без газа. Есть страх такой у людей, — рассказал КП-Новосибирск риелтор Александр Зуев.
Специалисты также отмечают, что тенденция на снижение спроса на газифицированные квартиры наблюдается уже несколько лет.
— Нельзя сказать, что люди внезапно перестали от этого отказываться. Уже несколько лет у нас такая тенденция, что люди стараются обходить дома с газом. Конечно, если условия очень выгодные — сама квартира хорошая, место, цена — то могут согласиться. Но в основном все предпочитают негазифицированные дома, — пояснила КП-Новосибирск специалист по недвижимости Галина.
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