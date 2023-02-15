Новосибирца осудят за незаконную покупку ружья и патронов

Сибиряку грозит до 5 лет тюрьмы за незаконную покупку и хранение ружья. Фото: Иван ВИСЛОВ

До суда дошло дело жителя Новосибирской области, которого обвиняют в незаконной покупке и хранении огнестрельного оружия и патронов.

— В период с 2019 по 2022 года обвиняемый без соответствующего разрешения незаконно купил и хранил по месту жительства 44 патрона к нарезному спортивно-охотничьему огнестрельному оружию калибра 5,4 мм, — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Задержали мужчину на железнодорожном вокзале в Татарске. Оружие и патроны у него изъяли. Дело направлено в суд. Сибиряку грозит до 5 лет колонии со штрафом до 80 тысяч рублей.

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