Новосибирца осудят за незаконную покупку ружья и патронов

Сибиряку грозит до 5 лет тюрьмы за незаконную покупку и хранение ружья.
Фото: Иван ВИСЛОВ
До суда дошло дело жителя Новосибирской области, которого обвиняют в незаконной покупке и хранении огнестрельного оружия и патронов.
— В период с 2019 по 2022 года обвиняемый без соответствующего разрешения незаконно купил и хранил по месту жительства 44 патрона к нарезному спортивно-охотничьему огнестрельному оружию калибра 5,4 мм, — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Задержали мужчину на железнодорожном вокзале в Татарске. Оружие и патроны у него изъяли. Дело направлено в суд. Сибиряку грозит до 5 лет колонии со штрафом до 80 тысяч рублей.
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