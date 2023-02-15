В 2023 году мэрия Новосибирска планирует снести более 300 киосков

Более 300 незаконно установленных киосков планируют снести в Новосибирске в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 300 незаконно установленных киосков планируют снести в Новосибирске в 2023 году. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе мэрии города.

− В настоящее время на 2023 год запланирован демонтаж 343 нестационарных объектов, − подчеркнули в муниципалитете.

В мэрии отметили, что это количество будет увеличиваться. Решение о сносе принимает комиссия по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории Новосибирска.

Известно, что в 2022 году демонтировали 726 киосков.

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