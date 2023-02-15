В 2023 году мэрия Новосибирска планирует снести более 300 киосков

Более 300 незаконно установленных киосков планируют снести в Новосибирске в 2023 году.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Более 300 незаконно установленных киосков планируют снести в Новосибирске в 2023 году. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе мэрии города.
− В настоящее время на 2023 год запланирован демонтаж 343 нестационарных объектов, − подчеркнули в муниципалитете.
В мэрии отметили, что это количество будет увеличиваться. Решение о сносе принимает комиссия по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории Новосибирска.
Известно, что в 2022 году демонтировали 726 киосков.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер