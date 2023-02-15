В Новосибирске 23-летняя девушка пропала в День влюбленных после ссоры с родными

В Новосибирске ищут 23-летнюю Анну Бакирьян. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 23-летнюю Анну Бакирьян. Девушка пропала во вторник, 14 февраля, после ссоры с родными. Больше на связь она не выходила.

— Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения она была одета в черный пуховик с капюшоном и меховой опушкой и коричневые сапоги.

Как отметили поисковики, девушке регулярно необходимо принимать определенные лекарства.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Анна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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