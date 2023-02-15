В Новосибирске завершились поиски 48-летней женщины с особенностями развития

В Новосибирске нашли живой 48-летнюю женщину с особенностями развития. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске нашли живой 48-летнюю женщину с особенностями развития. Об этом сообщили в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

− У нас в поисковом отряде есть проект совместно с «Пятерочкой», который называется «Островок безопасности». Прохожие увидели женщину на улице, привели в магазин. Сотрудники магазина ранее видели нашу ориентировку. Они позвонили и сообщили о том, что женщина находится в безопасности и ждет, пока за ней приедут, − рассказали КП-Новосибирск в ПСО.

Напомним, жительница Новосибирска пропала в среду, 15 февраля. Вместе с близкими она стояла на остановке недалеко от станции метро «Площадь Маркса». В какой-то момент родные отвлеклись, и женщина куда-то ушла.

Ситуацию осложняло то, что в столицу Сибири она переехала недавно, поэтому плохо ориентировалась на местности.

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