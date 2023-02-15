Новосибирску нужны школы и новая техника

Совет депутатов города Новосибирска высоко оценил работу мэра. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Несмотря на сложную политическую и экономическую обстановку в стране, в Новосибирске, по мнению депутатов, заметны позитивные перемены.

- За последние три года сделано много. Заметно, как мэрия стала сотрудничать с депутатами. Прислушиваться к проблемам жителей, которые мы доносим до власти, и решать их, - считает депутат Совета депутатов города Новосибирска Антон Бурмистров. – Конечно, есть куда расти. Например, нужно продолжать обновлять парк дорожной техники. Хотя уже сейчас уборка улиц, дорог, проездов стала более эффективной. Благодаря тому, что закупили в 2022 году 36 единиц дорожной техники.

Антон Бурмистров подчеркнул, что. благодаря диалогу с мэрией, на его округе в районе ОбьГЭС пройдет ремонт дороги на дамбе ГЭС и ремонт фасада ДК «Приморский».

Много за год мэрия успела сделать и в сфере образования:

- Мне хотелось бы остановиться на образовательном вопросе, потому что в Совете депутатов возглавляю профильную комиссию по социальной политике и образованию, - отметил Игорь Титаренко. – Городу нужны новые школы, дополнительные места в образовательных учреждениях. Строится школа № 220 в Октябрьском районе, лицей №185. Активно переоборудуют детские сады и школы, проводят реконструкцию. В итоге власти увеличили количество учебных мест на 1,5 тысячи. Такую работу нужно продолжить.

А еще, по мнению депутата, важно взять курс на развитие центров реабилитации в городе.

ВАЖНО

Какие здания построят и отремонтируют?

7 объектов образования строятся в Новосибирске: к примеру, в этом году введут в эксплуатацию новое здание 54-й школы.

Также при поддержке области началось строительство 57 школы в Дзержинском районе.

Ведётся ремонт корпуса лицея 159 и школы 146.