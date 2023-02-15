Полиция нашла мужчин, избивших 12-летнего мальчика у школы в Новосибирске

В Новосибирске полиция нашла мужчин, избивших 12-летнего мальчика около школы № 212. Фото: предоставлено мамой школьника

В Новосибирске полиция нашла мужчин, избивших 12-летнего мальчика около школы № 212. Напомним, инцидент произошел вечером 2 февраля: шестиклассник Миша* вместе с друзьями возвращался домой. Мальчишки подшучивали друг над другом, и в какой-то момент он толкнул друга в сугроб. Тогда к нему подбежали двое взрослых мужчин и начали избивать.

— Сотрудниками полиции все участники конфликта установлены и опрошены. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.

Родители мальчика очень переживали, что полученные травмы могут сильно отразиться на его здоровье. Ведь подросток недавно перенес две операции на сердце.

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