В центре Новосибирска установили трехметровый леденец изо льда

Леденец установили, чтобы привлечь зрителей к новому телешоу. Фото: "Телеканал "Суббота!"

В центре Новосибирска на площадке перед КК им. В. В. Маяковского появилась огромная скульптура изо льда в виде леденца. Установил ее телеканал «Суббота!».

— К большим премьерам — большие десерты. Мы сделали гигантский леденец изо льда. А для хранения выбрали главный холодильник страны — Новосибирск! — сообщили в пресс-службе телеканала.

Целью размещения у комплекса трехметровой ледяной сладости стало привлечение внимание телезрителей к новому кондитерскому шоу с Клавой Кокой и Ниной Тарасовой. Состоится премьера в субботу, 18 февраля.

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