В центре Новосибирска установили трехметровый леденец изо льда

Леденец установили, чтобы привлечь зрителей к новому телешоу. Фото: "Телеканал "Суббота!"
В центре Новосибирска на площадке перед КК им. В. В. Маяковского появилась огромная скульптура изо льда в виде леденца. Установил ее телеканал «Суббота!».
— К большим премьерам — большие десерты. Мы сделали гигантский леденец изо льда. А для хранения выбрали главный холодильник страны — Новосибирск! — сообщили в пресс-службе телеканала.
Целью размещения у комплекса трехметровой ледяной сладости стало привлечение внимание телезрителей к новому кондитерскому шоу с Клавой Кокой и Ниной Тарасовой. Состоится премьера в субботу, 18 февраля.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер