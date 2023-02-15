Фармбизнес высоко оценивает инвестклимат Новосибирской области

Фармкомпания отметила, что в Новосибирской области хорошие условия для работы. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников обсудил с руководством компании «ПФК Обновление» вопросы сотрудничества в фармацевтической отрасли Новосибирской области. Глава региона подчеркнул, что за последние два года предприятие сделало очень мощный рывок. А гендиректор компании, в свою очередь, поблагодарил региональные власти за плотное взаимодействие.

— Хотел бы поблагодарить Андрея Александровича за то, что он в очередной раз приехал, посмотрел своими глазами — это очень важно. Мы на уровне области очень многие вопросы для себя решаем. У нас все происходит очень оперативно, и ответная реакция быстрая, всегда, на наши обращения. Поэтому, строить здесь несложно. Сегодня, на встрече с Губернатором я сказал, что мы ни в какие регионы уходить не будем, несмотря на то, что сейчас это популярно, менять прописку, по крайней мере, диверсифицировать бизнес, открывая производственные мощности где-то еще, — сообщил Владлен Калустов.

Во время этой рабочей поездки губернатор ознакомился с возможностями нового производственного цеха, который будет запущен уже во втором квартале 2023 года.

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