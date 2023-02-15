В ночь на 16 февраля в Новосибирской области похолодает до -33

Ночью 16 февраля в Новосибирскую область нагрянут морозы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ночью 16 февраля в Новосибирскую область нагрянут морозы. Об этом сообщили на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Синоптики обещают до -33 градусов в ночное время. В некоторых районах НСО будет теплее: -20…-25 градусов.

Днем в четверг прогнозируют -12…-17 градусов. Местами будет до -11. Погода будет пасмурной и преимущественно без осадков.

− В отдельных районах изморозь, туманы. На дорогах гололедица, − предупреждают синоптики.

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