В ночь на 16 февраля в Новосибирской области похолодает до -33

Ночью 16 февраля в Новосибирскую область нагрянут морозы.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Ночью 16 февраля в Новосибирскую область нагрянут морозы. Об этом сообщили на сайте Западно-Сибирского УГМС.
Синоптики обещают до -33 градусов в ночное время. В некоторых районах НСО будет теплее: -20…-25 градусов.
Днем в четверг прогнозируют -12…-17 градусов. Местами будет до -11. Погода будет пасмурной и преимущественно без осадков.
− В отдельных районах изморозь, туманы. На дорогах гололедица, − предупреждают синоптики.
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