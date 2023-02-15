Новосибирские депутаты поддерживают создание пешеходной зоны на улице Ленина

Идея «Новосибирского Арбата» нравится депутатам. Фото: Виктория МИНАЕВА

Депутаты Законодательного Собрания НСО не против, чтобы в городе появился так называемый «Новосибирский Арбат». Речь идет о том, чтобы сделать улицу Ленина пешеходной на постоянной основе.

С такой инициативой выступила Ассоциация «Региональный деловой клуб строителей». Данный вопрос поднял на обсуждение комитет Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике.

По словам председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Валерия Ильенко, многим депутатам нравится идея пешеходной улицы Ленина. Но у этого проекта есть разные подводные камни.

− Проблема − большое количество хозяйствующих субъектов, которые работают в этой дислокации: им ежедневно нужно подъезжать, производить погрузку-выгрузку. Нужно предусмотреть подъезд спецтехники: медиков, пожарных, полиции. Перед тем, как принимать решение, нужно проработать всю локацию, − подчеркнул начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев.

А еще нужно облагородить фасады зданий, привести в порядок тротуары и дороги. В любом случае принять окончательное решение предстоит мэрии и депутатам горсовета.

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