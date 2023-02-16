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НовостиОбщество16 февраля 2023 1:15

«Завяли через три часа»: сибирячка пожаловалась на быстро увядший букет, подаренный ей в День влюбленных

В Новосибирске букет, подаренный девушке на День влюбленных, завял через 3 часа
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Цветы завяли через три часа. Фото: "Flamp"

Цветы завяли через три часа. Фото: "Flamp"

Сибирячка пожаловалась на быстро увядший букет. Ей подарил его муж на 14 февраля.

- К слову, все необходимые манипуляции, чтобы розы долго стояли, были выполнены, срезала концы, поставила в холодную воду букет, воды было достаточно. Мы ушли гулять. Придя домой через 3 часа, я не поверила своим глазам - розы начали вянуть. При том, что листики оставались по-прежнему идеальными, - пишет женщина на сайте Flamp.

По словам покупательницы, на следующий день розы завяли все до единой.

- Интересный факт – какой химией обработали бутоны, если они завяли, а листики все зеленые стояли, - возмущается женщина.

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