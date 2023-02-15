В 2023 году власти Новосибирска направят на поддержку семей военнослужащих 50 миллионов рублей

На поддержку семей военнослужащих в 2023 году будет направлено 50 миллионов рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

На поддержку семей военнослужащих в 2023 году будет направлено 50 миллионов рублей. Об этом 15 февраля сообщил на заседании 23-й сессии Совета депутатов Новосибирска седьмого созыва мэр города Анатолий Локоть.

Градоначальник подготовил отчет о работе за 2022 год. В нем говорилось, что социальную помощь получили 1385 семей военнослужащих. Общий размер выплат составил 37 миллионов рублей.

В 2023 году на эти цели выделят больше средств.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске горсовет принял отчет мэра Анатолия Локтя о работе в 2022 году.

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