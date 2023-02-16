Вымогал на водку: в Новосибирске начали судить пенсионерку, насмерть избившую сына-алкоголика

Поводом для ссоры стала покупка спиртного Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске начался суд над 65-летней сибирячкой, которую обвиняют в смерти 43-летнего сына. Конфликт случился 3 апреля 2022 года в квартире дома на жилмассиве «Горский».

По данным следствия, 65-летняя мать с сыном распивали спиртное, в квартире находился прикованный к постели отец. 43-летний сын стал требовать у пенсионерки деньги на спиртное, та отказала ему. В ответ он ее толкнул и попытался избить.

Мать ударила сына, и тот упал на пол, ударившись затылком. Затем женщина продолжила бить его по голове и лицу, нанеся множество ударов. После вышла из комнаты. Когда вернулась обратно, сын уже не подавал признаков жизни. Пенсионерка вызвала скорую.

- Подсудимая сообщила врачам, что якобы уходила из дома и не видела драки. Затем сказала следователям, что защищалась и наносила не сильные удары, сын мог упасть и удариться, однако данные показания были опровергнуты. Ранее не была судима и ухаживала за мужем-инвалидом, – сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов. – В данный момент подсудимая находится под домашним арестом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber