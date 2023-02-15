В Новосибирске судили мужчину, который попытался взломать банкомат монтировкой и кувалдой

Новосибирцу, попытавшемуся взломать банкомат монтировкой и кувалдой, вынесли приговор. Фото: стоп-кадры из видео Росгвардии

Новосибирцу, попытавшемуся взломать банкомат монтировкой и кувалдой, вынесли приговор. Об этом сообщили на сайте Калининского районного суда.

Как рассказали в суде, инцидент произошел поздно вечером 24 октября 2022 года. Целью злоумышленника стало отделение банка на улице Богдана Хмельницкого. Внутри банкомата лежало более двух миллионов рублей.

Местный житель надел на руки перчатки и начал взламывать дверцы при помощи монтировки и кувалды. Справившись с задачей, он предпринял попытку открыть сейф. Вскоре мужчину задержали сотрудники Росгвардии.

В отношении взломщика возбудили уголовное дело по части третьей статьи 30, пункту «б» части четвертой статьи 158 УК РФ – «Покушение на кражу с незаконным проникновением в иное хранилище в особо крупном размере».

Суд приговорил сибиряка к году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

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