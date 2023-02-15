Крупный бизнес высоко оценивает потенциал Новосибирской области

Губернатор обсудил вопросы развития в регионе фармацевтической отрасли. Фото: Правительство НСО

В ходе рабочей поездки на «ПФК Обновление» Губернатор Андрей Травников обсудил вопросы инвестиционного развития и кадрового обеспечения фармацевтической отрасли региона.

— За эти два года предприятие сделало рывок — по количеству реализованных инвестпроектов, по накопленным компетенциям, по сформированному коллективу, штату специалистов, по масштабам производства. Это большой шаг и для «ПФК Обновление», и для всей фармотрасли Новосибирской области, — подчеркнул глава региона.

Генеральный директор АО «ПФК Обновление» Владлен Калустов высоко оценил взаимодействие с Правительством Новосибирской области по решению актуальных вопросов и кадровый потенциал региона.

—- Хотел бы поблагодарить Андрея Александровича за то, что он в очередной раз приехал, посмотрел своими глазами — это очень важно. Мы на уровне области очень многие вопросы для себя решаем. У нас все происходит очень оперативно, и ответная реакция быстрая, всегда, на наши обращения. Поэтому, строить здесь несложно, — отметил Клаустов.

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