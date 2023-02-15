Под Новосибирском школьника высадили из автобуса после отказа оплатить проезд банковским переводом

Подросток ехал в автобусе №227. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Толмачево школьника высадили из автобуса после того, как он отказался оплатить проезд банковским переводом. Данной историей уже заинтересовалась прокуратура.

Известно, что инцидент произошел 14 февраля. Подросток ехал в автобусе №227. Он хотел рассчитаться через терминал, но получил отказ.

− Прокуратура даст оценку действиям перевозчика, а также полноте контроля за его деятельностью со стороны муниципальных органов, − сообщили в ведомстве.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

КП-Новосибирск попыталась связаться с директором компании-перевозчика «Автоальянс» Михаилом Юкиным, однако его на момент звонка в офисе не оказалось.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber