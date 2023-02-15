Под Новосибирском школьника высадили из автобуса после отказа оплатить проезд банковским переводом

Подросток ехал в автобусе №227.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В селе Толмачево школьника высадили из автобуса после того, как он отказался оплатить проезд банковским переводом. Данной историей уже заинтересовалась прокуратура.
Известно, что инцидент произошел 14 февраля. Подросток ехал в автобусе №227. Он хотел рассчитаться через терминал, но получил отказ.
− Прокуратура даст оценку действиям перевозчика, а также полноте контроля за его деятельностью со стороны муниципальных органов, − сообщили в ведомстве.
При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.
КП-Новосибирск попыталась связаться с директором компании-перевозчика «Автоальянс» Михаилом Юкиным, однако его на момент звонка в офисе не оказалось.
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