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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 9:25

В Новосибирске младший сержант грозил взорвать банк из-за заблокированной карты

Его осудили на 3 года условно
Надежда КАСЬЯНОВА
Мужчина угрожал взорвать банк, чтобы ему разблокировали карту.

Мужчина угрожал взорвать банк, чтобы ему разблокировали карту.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к условному сроку младшего сержанта, грозившего взорвать банк. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале 2-ого Восточного окружного военного суда.

По сообщению суда, у военнослужащего оказалась заблокирована банковская карта. Чтобы запугать сотрудников банка и заставить их разблокировать карту, мужчина позвонил на единый номер банка, заявив, что якобы хочет подорвать отделение.

Военнослужащего осудили за лжеминирование и приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком в 2 года.

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