В Новосибирске спасают собак, изъятых из «зоогостницы» пенсионерки

У пенсионерки изъяли больше 20 собак. Фото: Анна ПАШАГИНА

Новосибирские зоозащитники просят помочь собакам, изъятым из «зоогостницы». Напомним, что истощенных собак забрали у пенсионерки из Октябрьского района. Женщина не выпускала их на улицу, недокармливала. СК возбудил уголовное дело по статье жестокое обращение с животными. Хозяйку собак на время следствия отправили в СИЗО.

- Собаки сейчас в НЦПДЖ в Академгородке. Они живут в зимнем вольере. На передержку их не отпустят, пока идет следствие. Должна приехать комиссия и осмотреть животных, - рассказала КП-Новосибирск Ольга, зоозащитница.

По ее словам, собаки изголодались. Если давать им много корма, то они быстро его заглатывают, если мало – то собаки начинают кидаться друг на друга.

- Уже три собаки так погибли. Их надо разделять из стаи, - говорит Ольга. – Их бы отдать на спокойные передержки, врачам показать. И кормить нужно собак мясом. Сейчас будем добиваться этого разрешения.

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