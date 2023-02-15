Пострадавшего водителя доставили в больницу. Фото: кадр из видео

В ГИБДД рассказали подробности ДТП двух фур на Ордынском шоссе под Новосибирском. Произошла авария 15 февраля перед ТЦ «Мегаполис».

— 44-летний водитель за рулем грузовика МАН двигался со стороны Новосибирска в сторону поселка Верх-Тула. На 400 км он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в другой грузовик МАН. Отлетевшие при столкновении осколки повредили проезжающий мимо автомобиль «Хонда», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

В ДТП пострадал 44-летней водитель первого грузовика. От удара его зажало в кабине. Мужчину вытащили и доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

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