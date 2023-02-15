«Дешево и практично»: в Новосибирске заметили троллейбус с фанерой вместо заднего стекла

У троллейбуса вместо заднего стекла установлена фанера. Фото: ЧП Новосибирск
Жителей Новосибирска удивил троллейбус, у которого вместо заднего стекла была установлена фанера. Публикация появилась в группе «ЧП Новосибирск».
Судя по фото, речь идет о троллейбусе №4. Автор поста пошутил, что данный вид общественного транспорта перешел на экологичные комплектующие.
Что произошло с задним стеклом – история умалчивает.
− Это дешево, надежно и практично, − пошутил в комментариях один из местных жителей.
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