«Дешево и практично»: в Новосибирске заметили троллейбус с фанерой вместо заднего стекла

У троллейбуса вместо заднего стекла установлена фанера. Фото: ЧП Новосибирск

Жителей Новосибирска удивил троллейбус, у которого вместо заднего стекла была установлена фанера. Публикация появилась в группе «ЧП Новосибирск».

Судя по фото, речь идет о троллейбусе №4. Автор поста пошутил, что данный вид общественного транспорта перешел на экологичные комплектующие.

Что произошло с задним стеклом – история умалчивает.

− Это дешево, надежно и практично, − пошутил в комментариях один из местных жителей.

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