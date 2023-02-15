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НовостиОбщество15 февраля 2023 8:01

«Ушел в школу и не вернулся»: в Новосибирске ищут 15-летнего подростка со светлыми волосами

В Новосибирске ищут 15-летнего подростка со светлыми волосами
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске пропал 15-летний школьник Артем Юргин. Фото: ДоброСпас Новосибирск

В Новосибирске пропал 15-летний школьник Артем Юргин. Фото: ДоброСпас Новосибирск

В Новосибирске пропал 15-летний школьник Артем Юргин. Об этом КП-Новосибирск сообщила руководитель поискового отряда «ДоброСпас» Мария Максимова.

По словам Марии, подросток пропал 14 февраля.

− Пропавший вчера ушел в школу к 8 утра. Больше дома он не появлялся. К нам сегодня обратились за помощью, − уточила в разговоре с КП-Новосибирск руководитель поискового отряда.

Приметы подростка: рост 177 сантиметров, среднего телосложения, светлые волосы, голубые глаза.

Был одет в черный пуховик, черные штаны, светлые кроссовки и белую шапку. С собой был черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить по телефонам: 112 или 8-953-887-17-77.

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