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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 7:39

«От удара уничтожило кабину»: две фуры жестко столкнулись на Ордынском шоссе в Новосибирске

В Новосибирске на Ордынском шоссе столкнулись 2 фуры
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске на Ордынском шоссе столкнулись 2 фуры. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на Ордынском шоссе столкнулись 2 фуры. Фото: стоп-кадр.

В среду, 15 февраля, в Новосибирске на Ордынском шоссе столкнулись 2 фуры. Произошла авария перед ТЦ «Мегаполис».

– Участниками ДТП стали фуры Scania и MAN. У грузового автомобиля, который ехал сзади, от удара уничтожило кабину, – написали в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, помощь медиков понадобилась одному из водителей. Он был в сознании. Обстоятельства и причины аварии установят полицейские.

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