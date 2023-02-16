Жительница Новосибирска простила водителя, насмерть сбившего ее отца у завода

Пенсионер скончался от полученных травм
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске суд прекратил уголовное дело водителя «ГАЗели», насмерть сбившего пенсионера. Трагедия произошла 8 ноября 2022 года на второстепенной дороге у здания завода на Станционной, 60 к1а.
По данным прокуратуры, водитель «ГАЗели» сдавал задним ходом и не заметил 72-летнего пешехода, сбив его. От полученных травм пенсионер скончался на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водитель признал вину и раскаялся.
- Ленинский районный суд прекратил уголовное дело за примирением сторон, водитель выплатил дочери погибшего компенсацию морального вреда в 700 тысяч рублей, возместил расходы на похороны. Ранее мужчина не был судим, воспитывает малолетнего ребенка. Прокуратура возражала против решения о примирении, – сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Александр Бычков. – Приговор не вступил в законную силу.
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