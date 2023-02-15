Tele2 улучшила покрытие в 18 районах Новосибирской области

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

В 2022 году инженеры Tele2 построили дополнительные базовые станции в 18 районах: Новосибирском, Искитимском, Ордынском, Тогучинском, Черепановском, Чулымском, Мошковском, Маслянинском, Колыванском, Коченевском, Купинском, Кыштовском, Здвинском, Сузунском, Чановском, Чистоозерном, Усть-Таркском и Венгеровском. Благодаря стройке оператор увеличил пропускную способность сети и создал для пользователей интернета дополнительную емкость больше 900 терабайт.

В Новосибирске инженеры Tele2 модернизировали более 10% городских вышек, оснастив их дополнительными передатчиками. Это позволило повысить скорость мобильного интернета. Особое внимание оператор уделил улучшению покрытия на окраинах, в спальных районах и частном секторе. Так, новые базовые станции разместили на улицах Литейной, Народной, Тюленина, Большой, Бронной, Виктора Уса, Громова, Федосеева, Выборной и других.

В рамках проекта по устранению цифрового неравенства, который реализуют Минцифры РФ и ПАО «Ростелеком», мобильной связью в Новосибирской области обеспечили еще 29 сел, деревень и поселков. Суммарно в них живут 5,7 тысячи человек. Tele2 выступает в качестве центра компетенций: специалисты компании согласуют проектные решения, формируют задания для подрядчиков, планируют архитектуру сети, поставляют оборудование для строительства.

Евгений Картузов, технический директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

- В 2022 году рост потребления мобильного интернета в регионе немного замедлился по сравнению, например, с «ковидным» 2020-м. Мы зафиксировали увеличение трафика на пользователя на 10%. Но даже при такой динамике требуется постоянно улучшать покрытие, наращивать емкость, чтобы клиенты не замечали замедления интернета из-за высокой нагрузки на сеть. За год мы увеличили число базовых станций в Новосибирской области на 5% и оптимизировали сеть. Благодаря этому нам удалось сохранить комфортную для пользователей скорость интернета.

В прошлом году Tele2 показала лучшие результаты в тестах ФГУП «Главный радиочастотный центр» в Новосибирске. Оператор занял первое место как по скорости загрузки данных из интернета, так и по скорости передачи данных пользователем. Также у Tele2 зафиксировали минимальную долю неуспешных сессий по протоколу HTTP - почти в четыре раза меньше, чем у ближайшего конкурента.