Тележурналист ОТС Екатерина Стывко из Новосибирска рассказала об интересных случаях в ее профессии

Специальный корреспондент ОТС рассказала о своей работе. Фото: ОТС-Горсайт.

В честь 25-летия телеканала ОТС специальный корреспондент Екатерина Стывко рассказала о своей интересной работе. Она призналась Горсайту, что в профессии журналиста не бывает рутины: сегодня она с первыми лицами области, а завтра участвует в заплыве моржей.

Екатерина Стывко рассказала, что одомашненные лисы из Академгородка недавно съели её шнурки на ботинках. Также за время своей работы она успела прыгнуть с парашютом и подоить змею.

Еще одним приятным воспоминанием стала выставка пионов, которая сразила журналиста устойчивым ароматом нескольких сотен сортов цветов.

– Я очень люблю узнавать что-то новое, поэтому работать журналистом – для меня удовольствие! – говорит Екатерина.

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