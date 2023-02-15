Новосибирские депутаты большинством голосов приняли годовой отчет мэра

Анатолий Локоть рассказал о работе в 2022 году. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

На 23-ей сессии Совета депутатов города Новосибирска Анатолий Локоть отчитался о работе мэрии в 2022 году.

- Главные государственные задачи, с которыми мы успешно справились в прошедшем году. Первое – это четкая организация помощи семьям военнослужащих. Ее получили 1385 семей на сумму 37 млн рублей. Второе – установка стелы. Масштабный монумент на площади Калинина поставили после того, как Новосибирску присвоили статус «Город трудовой доблести». Это дань памяти и признание подвигов наших предков. Третье достижение – реализация проекта Министерства культуры России «Новогодняя столица». В сложившихся условиях пришлось корректировать проект, прошло 150 праздничных мероприятий. В итоге событие стало патриотическим в концепции – вся Россия в моем городе, - начал доклад мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Важной задачей было и благоустройство города: в 2022 году отремонтировали Гусинобродское шоссе, проспект Дзержинского, улицы Ватутина, Троллейная, Дуси Ковальчук, проспект Карла Маркса. А еще - пешеходные мосты, тротуары, дороги частного сектора.

Особое внимание уделили и общественному транспорту. Часть автопарка обновили за счет национального проекта, другую часть за счет оформления лизинга. За два предыдущих года в столицу Сибири поступило 205 новых автобусов. А еще в прошлом году городу одобрили софинансирование из федерального бюджета на покупку 58 троллейбусов в рамках нацпроекта БКД. И Новосибирск уже получил 9 первых машин – все они вышли на линию.

Отчет приняли и одобрили депутаты Совета депутатов Новосибирска. И наметили дальнейший план работ.

- Хорошо, что у нас появились средства на реконструкцию трамвайных путей на улице Сибиряков-Гвардейцев, на улице Мира. Для отдаленных районов это важно. Но еще не менее важный вопрос – это строительство многоуровневых развязок, который помогут избежать пробок на выезде из районов, - отметил депутат Совета депутатов города Новосибирск Сергей Трубников.

Все пожелания депутатов будут внимательно изучены департаментами мэрии Новосибирска при составлении дальнейшего плана работ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как обновляют общественный транспорт?

205 новых автобусов получил город за 2 года. Последнюю партию - 50 автобусов – в 2022 году.

58 троллейбусов поступит в Новосибирск в рамках нацпроекта БКД до конца 2024 года, 9 из них уже вышли на маршруты

ещё 120 троллейбусов благодаря поддержке Правительства будут приобретены в лизинг.

5 обновленных трамваев вышли на маршруты в 2022 году. В этом году планируется выпустить на линию 10 трамваев.