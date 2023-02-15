В Новосибирске горсовет принял отчет мэра Анатолия Локтя о работе в 2022 году

В своем отчете мэр прошелся по разным пунктам. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В среду, 15 февраля, состоялось заседание 23-й сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва. На нем мэр города Анатолий Локоть выступил с отчетом о работе в 2022 году.

Градоначальник прошелся по разным пунктам. Среди них были итоги проекта «Новогодняя столица России», поддержка военнослужащих и их семей, жилищное строительство, исполнение бюджета города, ремонт дорог и так далее.

Так, за 2022 год отремонтировано 237 дорог. Деньги на это выделялись из бюджетов разных уровней. 840 миллионов поступило из городского бюджета, 2358 – из областного. Еще 235 миллионов выделили из федерального бюджета.

Что касается поддержки семей военнослужащих, то социальную помощь получили 1385 семей. Общая сумма составила 37 миллионов рублей.

В итоге горсовет принял отчет мэра. «За» высказался 31 депутат, «против» − пять. Еще трое воздержались от ответа.

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