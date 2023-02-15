Бывший директор школы в Новосибирской области Константин Галинский получил медаль «За воинскую доблесть» на спецоперации

Военнослужащий из Новосибирской области получил высокую награду за доблесть на СВО. Фото: Заксобрание НСО.

Военнослужащий из Новосибирской области Константин Галинский получил медаль Минобороны РФ «За воинскую доблесть» на спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания Новосибирской области.

Константин Галинский родился в селе Медведское Черепановского района, а два года назад, в 27 лет, стал директором Заковряжинской школы в Сузунском районе.

В 2021 году Константин возглавил штаб «Молодой Гвардии» местного отделения партии «Единая Россия» в Сузуне. В сентябре прошлого года он отправился в зону проведения спецоперации. Накануне пришло известие о том, что сибиряк получил высокую награду.

Спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив признался, что гордится земляком.

– Таких парней бы побольше, можно горы свернуть. Поехал работать в село. Сказали «надо» – стал директором школы. Брал на себя самое важное. Является членом Молодежного парламента области от Сузунского района. Летом прошлого года ездил с гуманитарной миссией на Донбасс. А в сентябре стал в ряды вооруженных сил, – рассказал Андрей Шимкив.

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