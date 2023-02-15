Психолог объяснила, как поведение родителей влияет на детей

Психолог рассказала, как поведение родителей отражается на ребенке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Родителям не стоит устраивать скандалы при детях, так как это может вызвать у ребенка страх и породить фобии из-за неокрепшей психики. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на детского психолога Наталью Наумову.

Психолог считает, что на детей нельзя транслировать собственную тревогу. Она рекомендует не говорить при них на тревожные темы. Кроме того, ребенок должен чувствовать родительскую поддержку.

– Например, на детской площадке при конфликте с другим ребенком ему говорят «сам разбирайся». С одной стороны, это учит самостоятельности, но ребенку необходима помощь и поддержка в раннем возрасте, чтобы научиться справляться с жизненными трудностями, – говорит Наумова.

Основные детские страхи: боязнь темноты, высоты и смерти, – формируются из-за неокрепшей психики. Чтобы страхи не переросли в фобии, родители должны отвечать на вопросы ребенка, обсуждать с ним сложные темы, но ни в коем случае не запугивать его. Если помочь ребенку не удается, лучше обратиться к специалисту. Зачастую страхи уходят после двух-трех сеансов.

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