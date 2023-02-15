Прокуратура проводит проверку после затопления дач под Новосибирском нечистотами.
Фото: Мария РАЗУМОВА
В прокуратуре НСО проводят проверку после затопления дач нечистотами. В ведомстве проверят исполнение законодательства об охране окружающей среды и водного законодательства.
– Проверка проводится в связи с поступившим обращением председателя правления ДКСТ «Энергетик» Сад N 2», публикациями в СМИ, – говорится в сообщении ведомства.
Прокуроры осмотрели место подтопления. Также известно, что в зоне подтопления взяли пробы воды. Эксперты исследуют ее.
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