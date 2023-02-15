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НовостиОбщество15 февраля 2023 6:27

Прокуратура проводит проверку после затопления дач под Новосибирском нечистотами

На месте взяли пробы воды
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Прокуратура проводит проверку после затопления дач под Новосибирском нечистотами.

Прокуратура проводит проверку после затопления дач под Новосибирском нечистотами.

Фото: Мария РАЗУМОВА

В прокуратуре НСО проводят проверку после затопления дач нечистотами. В ведомстве проверят исполнение законодательства об охране окружающей среды и водного законодательства.

– Проверка проводится в связи с поступившим обращением председателя правления ДКСТ «Энергетик» Сад N 2», публикациями в СМИ, – говорится в сообщении ведомства.

Прокуроры осмотрели место подтопления. Также известно, что в зоне подтопления взяли пробы воды. Эксперты исследуют ее.

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