Прокуратура проводит проверку после затопления дач под Новосибирском нечистотами. Фото: Мария РАЗУМОВА

В прокуратуре НСО проводят проверку после затопления дач нечистотами. В ведомстве проверят исполнение законодательства об охране окружающей среды и водного законодательства.

– Проверка проводится в связи с поступившим обращением председателя правления ДКСТ «Энергетик» Сад N 2», публикациями в СМИ, – говорится в сообщении ведомства.

Прокуроры осмотрели место подтопления. Также известно, что в зоне подтопления взяли пробы воды. Эксперты исследуют ее.

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