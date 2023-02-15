В Новосибирске готовность станции метро «Спортивная» составляет 97%

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске готова на 97%. Фото: СпецТрансСтрой

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске готова на 97%. Сейчас оформляют необходимые документы, чтобы ввести объект в эксплуатацию.

В среду, 15 февраля, мэр города Анатолий Локоть выступил с отчетом за 2022 год перед депутатами горсовета. Там он поднял тему, касающуюся строительства 14-той по счету станции метрополитена.

− Физические работы фактически завершены. Остались последние нюансы, − заявил градоначальник.

В общей сложности на строительство выделили более трех миллиардов рублей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что сроки строительства станции метро «Спортивная» сорвались.

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