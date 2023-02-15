5 человек спаслись из горящего склада на Бердском шоссе в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС НСО.

В Новосибирске потушили загоревшееся задние на Бердском шоссе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. На ликвидацию открытого горения у спасателей ушло 30 минут.

– В 10:21 поступило сообщение о возгорании склада в Первомайском районе на Бердском шоссе. По оперативным данным огонь повредил котельную, пристроенную к складу, на предварительной площади 90 квадратов, – говорится в сообщении ГУ МЧС по НСО.

На происшествие реагировали 8 единиц техники и 27 человек личного состава.

До прибытия огнеборцев из полыхающего склада спаслись 5 человек. Информации о пострадавших нет.

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