В Новосибирске долгострой на пересечении Кропоткина и Красного проспекта сдадут в 2023 году

В Новосибирске долгострой на Кропоткина планируют сдать в этом году. Фото: Виктория МИНАЕВА

В 2023 году должно завершиться строительство высотки в Заельцовском районе, на перекрестке Красного проспекта и улицы Кропоткина. Здание возводят уже более двадцати лет.

На этот раз разрешение на строительство застройщику ЖСК «Садко» продлили до 25 сентября этого года. Документ опубликован на муниципальном портале Новосибирска.

В доме будет 24 этажа и 93 квартиры.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что разрушенный дом на Линейной, 39 признали аварийным, жильцов расселят до 2024 года включительно.

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